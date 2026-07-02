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11:09, 2 июля 2026Из жизни

Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

В Индии зоозащитники выступили против массового отлова редчайших азиатских львов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adrian Dockerty / Shutterstock / Fotodom

В Индии зоозащитники вступились за редчайших азиатских львов, которых начали массово отлавливать в штате Гуджарат. Об этом пишет The Blunt Times.

Операция по отлову хищников началась после серии нападений на жителей округа Амрели. 15 и 16 июня львы растерзали двоих мужчин, а 24 июня львица утащила и сожрала пятилетнего мальчика. Сотрудники Департамента лесного хозяйства начали масштабный отлов животных и перемещение их в специальные центры содержания. Всего было поймано более 30 львов.

Зоозащитники заявили, что ловить нужно только львов-людоедов, тогда как власти начали изолировать всех диких кошек, которые попадаются им под руку. «Это очень серьезная проблема. В неволе содержатся даже те львы, которые не участвовали в нападениях, — заявил Маянк Бхатт. — Если этих хищников выпустят на территории, где обитают их сородичи, это только усугубит проблему конфликтов между ними. Тут нужен научный подход».

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Зоозащитник Випул Лахири поддержал коллегу и заявил, что судьба пойманных львов, которые не участвовали в нападениях на людей, пока не прояснена.

Расположенный в штате Гуджарат заповедник Гирский лес является последним местом в мире, где обитают азиатские львы. В последние годы поголовье хищников значительно увеличилось и они начали нападать на жителей окрестных районов.

В мае сообщалось, что в штате Гуджарат лев растерзал четырехлетнюю девочку. Хищник утащил ребенка с крыльца ее дома.

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