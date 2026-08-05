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12:10, 5 августа 2026 (обновлено: 12:29, 5 августа 2026)Наука и техника

Одну категорию компьютеров с Windows призвали не покупать

PCMag: Компьютеру с Windows 11 не хватит 8 гигабайт памяти для нормальной работы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Phovoir / Shutterstock / Fotodom

Компьютеры на базе Windows 11 c 8 гигабайтами оперативной памяти нельзя покупать из-за их слабой производительности. Об этом сообщает издание PCMag.

Редактор портала Крис Хоффман проверил утверждение, согласно которому современному компьютеру с Windows 11 достаточно 8 гигабайт оперативной памяти. В ходе эксперимента с собственным персональным компьютером (ПК) специалист пришел к выводу, что 8 гигабайт не хватит для большинства сценариев использования устройства.

Хоффман программно ограничил оперативную память в своем ПК до 8 гигабайт. «Оказалось, что с этим набором компьютер начинает тормозить даже при несложной многозадачности и сильно замедляется при открытии Adobe Photoshop и других производительных приложений», — заявил автор. Редактор выяснил, что спустя несколько секунд после запуска ОС его компьютер использовал 6,6 гигабайта памяти. Исходя из этого, он пришел к выводу, что категорию девайсов с 8 гигабайтами памяти нельзя покупать.

По словам журналиста, Microsoft может улучшить ситуацию, если оптимизирует Windows, чтобы она нормально работала с минимальным набором памяти. При этом Крис Хоффман все равно советует приобретать ПК, которые имеют минимум 16 гигабайт.

В середине июля специалисты The Verge заявили, что для нормальной работы компьютера на Windows 11 необходимо минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Таким образом они завершили обзор ноутбука Microsoft Surface Laptop, который имеет всего 8 гигабайт памяти.

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