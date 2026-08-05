Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Зарница и Рыжевка

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, речь идет о селе Зарница в Запорожской области и населенном пункте Рыжевка в Сумской области.

Установить контроль в населенных пунктах удалось благодаря активным наступательным действиям северной и восточной группировок войск, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области. Боевые действия в этом регионе вели подразделения группировки войск «Север».