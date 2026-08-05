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12:09, 5 августа 2026 (обновлено: 12:26, 5 августа 2026)Бывший СССР

Украинский депутат подключился к заседанию Рады из СИЗО

Подозреваемый в госизмене депутат Рады Дубинский поучаствовал в заседании из СИЗО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подозреваемый в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский из СИЗО поучаствовал в заседании налогового комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Впервые за долгое время к заседанию налогового комитета подключился до сих пор член комитета — Дубинский», — указано в сообщении.

Отмечается, что на онлайн-заседание Дубинский зашел под именем Менской исправительной колонии № 91.

Ранее Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит превращаться в «английскую королеву» без реальной власти.

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