Украинский депутат подключился к заседанию Рады из СИЗО

Подозреваемый в госизмене депутат Рады Дубинский поучаствовал в заседании из СИЗО

Подозреваемый в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский из СИЗО поучаствовал в заседании налогового комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Впервые за долгое время к заседанию налогового комитета подключился до сих пор член комитета — Дубинский», — указано в сообщении.

Отмечается, что на онлайн-заседание Дубинский зашел под именем Менской исправительной колонии № 91.

Ранее Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит превращаться в «английскую королеву» без реальной власти.