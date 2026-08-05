Украинский депутат подключился к заседанию Рады из СИЗО

Подозреваемый в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский из СИЗО поучаствовал в заседании налогового комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Впервые за долгое время к заседанию налогового комитета подключился до сих пор член комитета — Дубинский», — указано в сообщении.
Отмечается, что на онлайн-заседание Дубинский зашел под именем Менской исправительной колонии № 91.
Ранее Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит превращаться в «английскую королеву» без реальной власти.