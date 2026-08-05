В Минобороны фразой Путина прокомментировали ночные удары по Украине

В Минобороны России прокомментировали ночные удары по Украине фразой Путина

В Минобороны прокомментировали ночные удары по объектам Украины фразой президента России Владимира Путина шестилетней давности. Пост размещен в Telegram-канале оборонного ведомства.

Публикация сопровождается изображением с запускаемой ракетой. «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» — процитировало ведомство главу государства.

Эти слова Путин произнес во время оглашения послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В своей речи он подчеркнул, что до создания новых систем вооружения никто из зарубежных партнеров не хотел разговаривать с Россией по существу.

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые Вооруженные силы Украины получали оружие, военные грузы и беспилотники. Помимо этого, атакованы суда в районе Одессы.