Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 5 августа 2026 (обновлено: 12:30, 5 августа 2026)Россия

В Минобороны фразой Путина прокомментировали ночные удары по Украине

В Минобороны России прокомментировали ночные удары по Украине фразой Путина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Минобороны прокомментировали ночные удары по объектам Украины фразой президента России Владимира Путина шестилетней давности. Пост размещен в Telegram-канале оборонного ведомства.

Публикация сопровождается изображением с запускаемой ракетой. «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» — процитировало ведомство главу государства.

Эти слова Путин произнес во время оглашения послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В своей речи он подчеркнул, что до создания новых систем вооружения никто из зарубежных партнеров не хотел разговаривать с Россией по существу.

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые Вооруженные силы Украины получали оружие, военные грузы и беспилотники. Помимо этого, атакованы суда в районе Одессы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В МИД Украины отреагировали на уничтожение крупнейшего склада украинского маркетплейса
    В России пересчитали оставшиеся в продаже кроссоверы Tenet T4
    Суд «внес» корректировку в лечение больной раком блогерши Лерчек
    В России высказались о реакции Зеленского на ночной массированный удар по Украине
    В Госдуме назвали конфликт на Украине войной за существование России
    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры на «вторичке» Москвы
    Стоимость пшеницы в России обвалилась
    Мирные жители попали под удар ВСУ в Крыму
    Автор «Игры престолов» признался в ментальных проблемах
    Бывший ректор ГИТИСа отреагировал на проверку правоохранителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok