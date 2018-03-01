Путин призвал прислушаться к вооружившейся России

До создания новых систем вооружения никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией. «Послушайте сейчас», — такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция ведется на сайте Кремля.

«Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, — все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — призвал он.

Ранее в ходе послания были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.

Также во время послания продемонстрировали кадры с испытаний новой системы «Кинжал».

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