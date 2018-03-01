Путин призвал освободить бизнес от давления

Уголовный кодекс России должен перестать быть инструментом решения хозяйственных споров. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, прямая трансляция ведется на сайте Кремля.

«Нужно исключить все возможности нечистоплотным бизнесменам, чиновникам и правоохранителям преследовать свои интересы», — объявил он.

По словам президента, бизнес необходимо освободить от давления со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей. «Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», — сказал глава государства.

По словам Путина, главный враг страны — отставание. «Если не переломим ситуацию, то оно [отставание] будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри», — сказал президент.

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