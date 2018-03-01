Путин нашел движущую силу для России

Развитие всех городов России должно стать движущей силой для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

«Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России», — объявил глава государства. Путин также добавил, что к 2024 году в стране будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в интернет.

По словам Путина, для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны «нам нужно буквально "прошить" всю территорию России современными коммуникациями».

По словам президента, страна в настоящее время готова к технологическому прорыву, а отставание в будущем может привести к потере суверенитета. «Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед», — объявил он.

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