Путин объявил о готовности России к технологическому прорыву

В настоящее время Россия готова к настоящему технологическому прорыву. Об этом объявил президент страны во время послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

По его словам, технологическое отставание в будущем приведет к потере суверенитета. «Ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах», — объявил Путин.

«Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит», — объяснил он.

Президент уверен, что в государстве необходимо изменить систему занятости, пока она архаична.

Также Путин заявил, что к настоящему моменту удалось обеспечить устойчивое развитие страны. Одновременно он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы стабильность превратилась в расслабленность. «Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению», — отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что в течение ближайших 10 лет необходимо обеспечить естественный рост численности населения страны.

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