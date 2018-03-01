Путин назвал проблемы с демографией угрозой экономике

Проблемы с демографией в ближайшие годы станут серьезным ограничением для роста российской экономики, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию мероприятия ведет Первый канал.

Путин привел статистику, по которой за 2017 год число трудоспособных россиян сократилось на миллион человек. Эта тенденция, считает президент, сохранится в ближайшие годы. «Это может стать серьезным ограничением для экономического роста; трудовых ресурсов просто нет», — сказал глава государства.

По словам главы государства, за шесть лет на демографическое развитие следует направить 3,4 триллиона рублей. Это, заметил Путин, на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет.

Речь в том числе о поддержке материнства и детства, сказал президент. В частности, за ближайшие три года нужно создать 270 тысяч мест в яслях, для этого требуется 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Президент добавил, что в течение ближайших 10 лет нужно обеспечить естественный рост численности населения России, увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность россиян главным препятствием для экономики. Из-за сокращения доходов падает потребительский спрос, соответственно, не происходит «поступательного экономического роста».

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