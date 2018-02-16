Раскрыты риски бедности для молодых россиян с детьми

Молодым семьям с детьми бедность угрожает больше, чем пожилым россиянам, заявил первый замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко, передает «Интерфакс».
«У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых — семей с детьми, вот это риск бедности номер один, совершенно в другой демографической когорте», — признал Вовченко в ходе сессии «Серебряная экономика. Созреть для бизнеса» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Он отметил, что ведомство ищет способы социальной поддержки для таких уязвимых групп населения, но не пояснил, на что именно они направлены. После этого Вовченко добавил, что в правительстве не намерены отказываться ни от каких социальных обязательств по пенсионному обеспечению.
«Это незыблемо, понимаете? Да, мы все понимаем и считать умеем — "демографический навес", продолжительность жизни, доля пожилых и так далее. Понимаете, это именно та норма и та гарантия, которую мы как государство не можем не выполнить. Я имею в виду пенсионное обеспечение, которое, безусловно, должно расти. Основная цель — максимально возможное замещение утраченного заработка у пенсионеров», — сказал замминистра.
За последние 12 лет доля россиян, которые хотели бы иметь четырех или более детей, удвоилась и составила 14 процентов, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Главным способом повысить рождаемость участники опроса назвали улучшение материального благосостояни, однако каждый четвертый респондент не согласился с тем, что все сводится к количеству денег.
Накануне Нового года президент России Владимир Путин продлил программу выплаты материнского капитала за рождение второго и последующих детей до 31 декабря 2021 года. В 2017-м размер маткапитала составил 453 тысячи рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй, средний возраст потенциального банкрота (то есть человека с просроченным долгом более 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней) в России составляет 38 лет. Самые молодые должники проживают в Дагестане (34,8 года), Ненецком автономном округе (35,7 года), Республике Алтай (35,8 года) и Мордовии (35,9 года).