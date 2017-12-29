Путин продлил программу маткапитала на три года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу выплаты материнского капитала за рождение второго и последующих детей. Документ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 29 декабря.

Теперь действие программы будет распространяться на детей, родившихся до 31 декабря 2021 года (ранее — до 31 декабря 2018-го).

Семьи, чей суммарный ежемесячный доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, получат возможность дробить причитающуюся сумму на ежемесячные выплаты.

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Маткапитал теперь также можно тратить на оплату дошкольного образования.

В 2017 году размер этого капитала составлял 453 тысячи рублей.

Ранее, 28 декабря, сообщалось о подписании закона, вводящего выплату ежемесячных пособий при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет (в среднем, около 10 тысяч рублей). Пособие предназначено малообеспеченным семьям.

Оба указанных выше закона были предложены президентом России. В конце ноября глава государства анонсировал масштабную демографическую реформу в 2018 году, основной целью которой является поддержка бедных семей.