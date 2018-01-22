Россияне захотели больше детей

За 12 лет доля россиян, которые хотели бы иметь четырех или более детей, удвоилась и составляет 14 процентов. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подобная тенденция отмечается одновременно с ростом доли тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода (от нуля до шести процентов).

«Таким образом, вырисовывается тенденция к тому, что воспроизводство населения будет происходить не за счет большого количества малодетных (1-2 ребенка) семей, а за счет большего числа детей в многодетных семьях», — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

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Однако значительное число граждан (40 процентов) по-прежнему считает идеальной модель двухдетной семьи.

Новые государственные меры поддержки, связанные с продлением и расширением программы материнского капитала, а также с ежемесячными выплатами за рождение первенца, воспринимаются россиянами как значительные (87 процентов).

Об этих мерах, по данным соцопроса, знает подавляющее число граждан, однако к их эффективности многие относятся скептически. Половина респондентов (49 процентов) допускает прибавление в семье, если демографическая реформа будет реализована не только на бумаге.

Главным способом повысить рождаемость участники опроса предсказуемо называют улучшение материального благосостояния (63 процента). Однако каждый четвертый респондент не согласен с тем, что все сводится к количеству денег.

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