Семью пожарного из Норильска признали лучшей в России

Семья сотрудника МЧС из Норильска Сергея Мацепуро победила во Всероссийском конкурсе «Семья года», пишет газета «Наш Красноярский край» в понедельник, 4 декабря.

Сергей живет со своей супругой Ольгой 20 лет. Вместе они воспитывают 14 родных детей: девять сыновей и пять дочерей.

Всего в оргкомитет пришли 75 заявок от многодетных семей с пятью и более детьми, победившими на региональных этапах конкурса.

Старшему отпрыску Андрею Мацепуро, как сообщает kp.ru, 19 лет. Молодой человек учится в институте. Младшей девочке — год и восемь месяцев. По стопам отца — начальника отделения в местной пожарной части — пока собирается только один его 17-летний сын.

В 2008 году Ольга Моцепура была награждена орденом «Материнская слава».

«Мама у нас занимается домом, я работаю сутки через трое, — пояснил изданию глава семейства. — Так что все успеваю: погулять с детьми, отвести их в школу или детсад. Подключаются и наши старшие. Сбегать в магазин или помочь по хозяйству их два раза просить не надо».