Россиянам понравилось сознательно отказываться от детей

В России зафиксировано появление чайлдфри, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам исследования, посвященного демографической политике, в понедельник, 22 января.

За двенадцать лет доля сознательно отказавшихся от продолжения рода россиян увеличилась от нуля до шести процентов. «Кого больше среди них, организованных или стихийных, предстоит еще выяснить», — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Материалы по теме «Я хочу до старости жить так» Чайлдфри о сознательном отказе от рождения детей и реакции общества на их выбор

Более половины участников опроса (54 процента) заявили, что сегодняшних усилий правительства недостаточно для повышения рождаемости в стране.

Мы решили узнать об отношении чиателей ВКонакте к детям и провели опрос:

В нынешних жизненных обстоятельствах подавляющее большинство респондентов (79 процентов), уже имеющих детей, не

готовы к рождению еще одного ребенка.

В 2015 году депутат тогда еще петербургского заксобрания Виталий Милонов потребовал от Минздрава определить, является ли феномен чайлдфри отклонением от психической нормы. Он также обратился в Генпрокуратуру, чтобы там проверили, не представляет ли сознательный отказ от детей опасности для национальных интересов страны, а призывы к чайлдфри в СМИ — экстремистской деятельностью.

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