Noize MC и Монеточка записали клип на песню «Чайлдфри»

Российский хип-хоп-исполнитель Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) и певица Монеточка (Лиза Гырдымова) записали музыкальное видео на песню «Чайлдфри». Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера в четверг, 1 июня.

В клипе показана история смартфона, переходящего из рук в руки: сначала его дарят школьнику на день рождения, потом его отбирают гопники, после чего телефон сдают в ломбард. Большинство персонажей музыкального видео дерутся, пьют и употребляют наркотики.

В рефрене песни Noize MC и Монеточка, одетые в спецкостюмы сотрудников скорой помощи, поют: «Жаль, что твои родители не чайлдфри».

В комментариях к видео пользователи усмотрели иронию в том, что клип под названием «Чайлдфри» был опубликован в День защиты детей.

Треки Монеточки с ее дебютного альбома «Психоделический клауд-рэп», который она выпустила в возрасте 17 лет, стали вирусными. Среди ее наиболее известных композиций — «Г. Рубчинский», «Праздник контрнасилия» и «Самый клевый анархо-коммунист».

В дискографии Nozie MC семь студийных альбомов. Последняя пластинка, «Царь горы», вышла в 2016 году. В нее вошла композиция «Чайлдфри».