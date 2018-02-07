Ответственность за экономический рост переложили на доходы россиян

Бедность россиян — главное препятствие для экономического роста страны, считает вице-премьер России Ольга Голодец. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — сказала Голодец.

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

По ее словам, основной задачей России на ближайшее время станет повышение доходов. Если ситуацию изменить не удастся, экономику ждут проблемы, подчеркнула вице-премьер. Меры по повышению доходов граждан уже принимаются. В частности, в Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая этого года, напомнила Голодец.

Депутаты приняли его в первом чтении 7 февраля. Ранее предполагалось, что показатели уравняют с 1 января 2019 года.

Весной 2017 года Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, МРОТ в стране получают 4,9 миллиона человек, отмечала она.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы упали на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!