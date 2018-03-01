Путин предостерег от самоуспокоенности власти

Президент России Владимир Путин заявил, что к настоящему моменту удалось обеспечить устойчивое развитие страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в четверг, 1 марта. Прямая трансляция ведется на сайте Кремля.

В то же время глава государства подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы стабильность превратилась в расслабленность. «Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению», — отметил он.

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По словам Путина, в ближайшие годы необходимо активно развивать технологии. Технологическое отставание несет риски утраты суверенитета, пояснил президент.

Традиционное послание президента предусмотрено основным законом. Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов.

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