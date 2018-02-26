Власти задумались о новых майских указах для борьбы с бедностью

Российские власти обсуждают подготовку новых майских указов президента. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В настоящее время идет сбор предложений от министерств для будущего экономического плана. Его основные направления будут обозначены в послании президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Главной темой программы может стать борьба с бедностью, уточнил собеседник агентства.

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Экономическая программа Владимира Путина обсуждается на совещаниях у главы государства. В них участвуют помощник президента Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщил источник.

На совещаниях обсуждались бюджетный маневр для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировка социальной поддержки государства на действительно нуждающихся. Минфин предложил изменить систему соцподдержки и перейти на адресную помощь, то есть учитывать критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи. Предлагается установить планку нуждаемости, которая будет зависеть от величины дохода домохозяйства к прожиточному минимуму, отметил собеседник агентства.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. Указы включают в себя повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. В декабре 2017 года Путин отметил, что более 90 процентов целей, заявленных в майских указах 2012 года, достигнуты.

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