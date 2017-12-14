Путин оценил реализацию майских указов и вспомнил плач Ярославны

Более 90 процентов целей, заявленных в майских указах 2012 года, достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Слова главы государства передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если вы вспомните, когда указы вышли, начался "плач Ярославны", что они невыполнимы», — напомнил Путин.

Однако глава государства отметил, что реальная заработная плата выросла в России с 2000-х годов в 3,5 раза, а реальная пенсия — в 3,6 раза. «Если бы не было этих ориентиров по поводу роста зарплат в бюджетной сфере, было бы хуже, поэтому мы сделали правильно», — подчеркнул он.

Материалы по теме Майский не указ Путину предпочли не докладывать о сложностях в исполнении его поручений

В целом майские указы выполняются удовлетворительно, заключил президент.

15 июня Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, реализация которых призвана повысить качество жизни россиян, были подписаны Путиным весной 2012 года. Указы определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.