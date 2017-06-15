Путин пообещал индексацию зарплат для не попавших в майские указы бюджетников

Зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы. Об этом в четверг, 15 июня, в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

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По словам президента, порядок повышения зарплаты бюджетников, на которых распространяются майские указы, «более или менее соблюдается». «Другие категории бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительнее, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я говорил с правительством, у них есть указания. С января 2018 года их зарплаты будут проиндексированы», — сказал глава государства.

В мае Путин уже вносил предложение проиндексировать зарплаты работников бюджетных сфер, не охваченных майскими указами. Он дал указание правительству представить варианты решения этой задачи и заявил о трудностях в этой сфере, имеющихся в ряде регионов страны.