Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников вне майских указов

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты работников бюджетных сфер, не охваченных майскими указами. Глава государства попросил правительство оперативно представить варианты решения этой задачи, передает РИА Новости.

«Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов (...). Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею в виду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год», — цитирует президента ТАСС.

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Также он заявил о трудностях с повышением зарплат бюджетникам в некоторых регионах, предложив сделать все для исправления ситуации. «В целом заявленные обязательства исполняются», — отметил Путин.

В марте глава государства, беседуя с сотрудницами перинатального центра в Брянске, выразил надежду на то, что власти регионов к следующему году выполнят его майский указ, касающийся увеличения зарплат врачей. «Вы знаете, что к 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200 процентов от средней по региону, а у младшего персонала — 100 процентов», — напоминал президент.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.