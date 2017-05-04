Опубликованы результаты выполнения майских указов Путина

Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

В документе, посвященном итогам реализации указа о развитии Вооруженных сил, говорится, что по состоянию на 7 апреля 2017-го выполнено и снято с контроля 12 поручений. «Правительством приняты меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере государственного оборонного заказа и ценообразования в отношении продукции военного назначения», — отмечается в тексте.

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4 мая в Кремле под председательством главы государства пройдет совместное заседание Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, пишет РИА Новости. На обсуждение вынесены вопросы, касающиеся предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры, оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.