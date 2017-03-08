Путин напомнил властям регионов о необходимости повысить зарплату врачам

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что власти регионов к следующему году выполнят его майский указ, касающийся увеличения зарплат врачей. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске в среду, 8 марта, передает ТАСС.

«Вы знаете, что к 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200 процентов от средней по региону, а у младшего персонала — 100 процентов. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», — сказал российский лидер, отметив, что сейчас показатель для докторов составляет 180 процентов.

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В начале декабря прошлого года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что зарплата врачей должна вдвое превышать среднюю по стране. «С 1 января 2018 года заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200 процентов от средней по стране. Это неукоснительная позиция, которую никто не может пересматривать и которой мы будем неуклонно следовать», — отмечала она.

За несколько дней до этого появилась информация о том, что Минфин подготовил поправки, согласно которым темпы роста зарплаты работников сферы здравоохранения в регионах должны понизиться с 10,6 процента до 5,4 процента. Их якобы одобрил профильный комитет Госдумы. В Кремле в ответ заявили, что подобных решений не принималось.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, призванные повысить качество жизни россиян, которые были подписаны Путиным в мае 2012 года. Они определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.