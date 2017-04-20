Путин похвалил Кадырова за выполнение «майских указов»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

В частности, глава государства похвалил Кадырова за выполнение «майских указов». «То, что вам удается выполнять указы президента России от 2012 года — это очень важно», — подчеркнул Путин.

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Он отметил, что средний уровень зарплат в системе образования республики достигает средних показателей «по экономике региона». Кроме того, глава государства указал на существенное снижение уровня безработицы.

Кадыров, в свою очередь, заверил президента, что в Чечне отмечаются и другие позитивные изменения. Так, по его словам, доля сельхозпроизводства выросла на 13,6 процента, внебюджетные инвестиции — на 15 процентов, дошкольное образование для детей от 3 до 7 детей стало доступным для всех, досрочно завершен первый этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

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30 марта чеченский лидер сообщил о трудностях с выполнением плана по восстановлению республики после того, как объем средств на профильную Федеральную целевую программу (ФЦП) уменьшили с 130 до 75 миллиардов рублей. Он уточнил, что ряд социальных объектов до сих пор не восстановлены.

В конце октября Кадыров заявил, что сокращение федеральных расходов на ЧР, ранее предложенное Минфином, неприемлемо для республики, так как без необходимых средств она не сможет развиваться и выполнять свои социальные обязательства. После этого Путин распорядился рассмотреть возможное увеличение финансирования госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» с 2018 года.

В текущем году Чечня получит в качестве дотаций 40,4 миллиарда рублей. В прошлом году их объем достигал 41 миллиарда рублей.