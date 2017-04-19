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Кадыров назвал провокацией статьи о якобы убийствах мирных жителей Чечни

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Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Владимир Путин, Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле назвал провокациями и неправдой материалы в СМИ о том, что в республике якобы убивают мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно», — сказал Кадыров.

По его словам, один из тех, кто упоминался в материалах как убитый, в итоге был обнаружен дома. «Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», — отметил Кадыров.

Глава Чечни доложил Путину, что в плане безопасности республика находится на хорошем счету, серьезных угроз нет.

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в гомосексуальности. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках. Власти и общественность республики резко осудили эти материалы и сочли их оскорбительными.

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