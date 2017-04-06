Совет Европы призвал расследовать сведения о похищениях и пытках геев в Чечне

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд потребовал от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой обратить внимание на сообщения о репрессиях в отношении гомосексуалов в Чеченской республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СЕ.

Ягланд написал Москальковой письмо, в котором выразил озабоченность в связи с сообщениями СМИ по поводу нарушений прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. «Я уверен, что ваш офис также в курсе этих утверждений. Учитывая всю их серьезность, я, разумеется, уверен, что вы рассмотрите их с должным вниманием», — говорится в послании.

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Генсек СЕ также попросил Москалькову держать его в курсе результатов расследования.

Ранее с похожим призывом в адрес главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, исполняющего обязанности главы СУ СК по Чечне Сергея Соколова и Москальковой выступила международная организация Amnesty International (AI). Правозащитники потребовали обеспечить безопасность любого лица в Чечне, подвергающегося риску из-за своей сексуальной ориентации, и не допустить дальнейшие дискриминационные комментарии от должностных лиц республики.

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях в Чечне мужчин-гомосексуалов. Источник издания в МВД республики сообщил, что проходит «профилактическая зачистка» секс-меньшинств. Позже газета опубликовала анонимные свидетельства геев, которым, как утверждается, удалось покинуть республику. Они говорили, что задержанных держат в секретной тюрьме, где пытают током и избивают палками, а выпускают их только за внушительный выкуп.

Чеченские должностные лица отреагировали на публикацию критически. В частности, пресс-секретарь главы Чечни сообщил, что в Чечне нет преследований геев, потому что в республике нет геев. «Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», — передал Каримов.

В Кремле заявили, что вопрос безопасности чеченских геев не входит в президентскую повестку.