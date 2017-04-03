Кремль отреагировал на сообщения о зачистке Чечни от геев

В Кремле осведомлены о ситуации с массовыми задержаниями мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 3 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

«Все-таки это вопрос правоохранительных органов. Это не кремлевская повестка дня», — сказал Песков. Он подчеркнул, что вопрос достоверности этой информации остается открытым.

Комментируя слова пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова об отсутствии геев в регионе, официальный представитель Кремля заявил, что не является «большим специалистом в области нетрадиционной ориентации».

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1 апреля «Новая газета» сообщила, что за последние несколько недель в Чечне задержали более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности. Источники издания в Министерстве внутренних дел по Чеченской Республике назвали волну задержаний «профилактической зачисткой».

В тот же день Каримов заявил, что в Чечне не может быть гонений на мужчин нетрадиционной ориентации, потому что их там нет. «Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», — цитирует его «Интерфакс».

1 марта мэр приграничного с Финляндией Светогорска Сергей Давыдов заявил, что в городе с населением около 15 тысяч человек не проживает ни одного гея. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркивал, что в своих подсчетах не сомневается. Градоначальник также отмечал, что для рейдов по выявлению представителей секс-меньшинств могут быть созданы специальные мобильные подразделения.