В сети появился гей-локатор по городам России

Сервис аренды жилья MyLinker запустил специальный сайт «ГейЛокатор», позволяющий в режиме реального времени оценить число гомосексуалистов в городах России.

После ввода названия конкретного населенного пункта, сервис автоматически проанализирует объем поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно», уточнит число жителей города и выведет, сколько примерно там проживает представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если гей-локатор сочтет полученную цифру небольшой, то пользователи могут ввести свой адрес электронной почты и получить скидку на аренду жилья. При большом количестве гомосексуалистов сервис выдаст предупреждение и предложит отправить советы, как «отбиваться от геев в случае пиковой активности».

«Снимая квартиру через такие западные сервисы, как Airbnb, Homoway, Roommania, Tripping, ты подвергаешься большому риску. Вряд ли захочется убаюкивать своего малыша в кроватке, в которой до вас резвились геи», — подытоживают основатели сервиса.