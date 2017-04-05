Amnesty International призвала расследовать сообщения о пытках геев в Чечне

Amnesty International призвала российские власти расследовать факты возможных репрессий в отношении геев в Чеченской Республике. Об этом сообщает пресс-служба международной правозащитной организации.

«Amnesty International требует от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и.о. главы СУ СК РФ по Чечне Сергея Соколова и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне», — говорится в заявлении.

Организация призвала обеспечить безопасность любого лица, подвергающегося в Чечне риску из-за своей сексуальной ориентации, и не допустить дальнейшие дискриминационные комментарии от должностных лиц республики.

1 апреля «Новая газета» выпустила материал о массовых задержаниях в Чечне заподозренных в гомосексуальности мужчин.

По словам источников издания в республиканском МВД, в регионе проходит «профилактическая зачистка».

Позже издание опубликовало анонимные свидетельства геев, которым, как утверждается, удалось покинуть республику. По словам одного из мужчин, его и других задержанных пытали током и избивали палками, требуя выдать контакты других геев. Выпускали их «в лучшем случае за огромный выкуп».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал публикацию «Интерфаксу», сообщив, что в Чечне нет преследований геев, потому что в республике нет геев. «Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», — передал Каримов.

3 апреля эту историю прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент осведомлен о ситуации с массовыми задержаниями геев в Чечне. Однако, по словам Пескова, этот вопрос не входит в кремлевскую повестку.