ЛГБТ-активисты собрались на прием к мэру «свободного от геев» Светогорска

Активисты организации «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» приехали в качестве туристов в Светогорск (Ленинградская область), который мэр Сергей Давыдов объявил свободным от секс-меньшинств. Об этом сообщается на странице альянса в соцсети «Вконтакте» в понедельник, 6 марта.

«Первая туристическая гей-группа "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" приехала в легендарный город, в котором "нет геев"», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Давыдов не встретил туристическую группу с «хлебом-солью». Как пишет агентство FlashNord, после экскурсии по городу активисты намерены попасть на прием к мэру.

В беседе с изданием 47.news Давыдов заявил, что на въезде в Светогорск были задержаны двое ЛГБТ-активистов. «У двоих из шестерых не было разрешительных документов, и их высадили, отправили за пункт пропуска, будут разбираться. Четверо оставшихся должны проследовать через границу, если через пару часов они этого не сделают, начнется поисковая операции (речь идет о спецотрядах для поиска геев — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с активистами, градоначальник заявил: «Я обещал, что геи не пройдут, значит, не пройдут».

1 марта Давыдов заявил, что в приграничном с Финляндии Светогорске с населением около 15 тысяч человек не проживает ни одного гея. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркивал, что в своих подсчетах не сомневается. Мэр также отмечал, что для рейдов по выявлению представителей секс-меньшинств могут быть созданы специальные мобильные подразделения.