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Кремль отреагировал на угрозы из Чечни после статьи о геях в «Новой газете»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Кремль следит за конфликтом «Новой газеты» и представителей чеченских властей из-за статьи о массовых задержаниях в этом регионе жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы также получали обращение от главного редактора "Новой газеты", я, в частности, получал письмо, где также излагается эта ситуация», — отметил он.

По его словам, если кто-то считает, что публикации газеты «носили клеветнический характер или искажали реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов»

Песков подчеркнул, что Кремль «категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону». «Тем более, разумеется, против каких-либо действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов», — добавил он.

В то же время чиновник сказал, что достоверной информации о преследовании в Чечне представителей ЛГБТ-сообщества нет.

Вечером 13 апреля на сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление, в котором говорится, что «реакция, последовавшая на публикации о преследовании чеченских гомосексуалов, вызывает у редакции серьезные опасения за безопасность уже не только конкретных журналистов, но и всех без исключения сотрудников» издания. Отмечается также, что 5 апреля в центральной мечети Грозного состоялось собрание, в котором приняли участие 15 тысяч человек (среди них — исламские богословы и лидеры общественного мнения). На этой встрече Адам Шахидов, советник главы республики Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой» в клевете и назвал его врагом веры и родины.

Как передает «Грозный-информ», по итогам собрания была принята резолюция, один из пунктов которой гласит: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в гомосексуальности. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках.

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