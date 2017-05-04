Путин обратился за оценкой исполнения своих поручений к Счетной палате и ОНФ

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Татьяну Голикову и руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Анисимова оценить реализацию майских указов в ходе совместного заседания Госсовета и комиссии комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 мая.

На заседании выступили, в частности, глава Минстроя Михаил Мень, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководители нескольких регионов и парламентских партий.

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«Хоть и критические замечания есть, но звучит в целом достаточно благообразно (выступления о реализации майских указов — прим. «Ленты.ру»), — сказал президент. Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация на самом деле сложнее.

«Поэтому я бы попросил Татьяну Алексеевну Голикову, руководителя Счетной палаты, и Анисимова Алексея Викторовича, (…) дать свои оценки», — добавил глава государства. Отмечается, что после этого трансляция заседания, которая велась на сайте телеканала «Россия 24», завершилась.

Анисимов доложил президенту, что ОНФ считает исполненными 35 из 179 его поручений, еще 100 требуют доработки. Не выполнены 44 указания, добавил представитель фронта. В частности, властям не удалось сделать систему независимой оценки качества госуслуг «действенным механизмом повышения качества» услуг, считают активисты фронта.

О чем Голикова рассказала в рамках заседания, агентства не сообщают. В беседе с журналистами она заявила, что Счетная палата пока не видит необходимости отслеживать программу реновации жилья в столице. «Я на самом деле считаю, что Москва взяла на себя достаточно серьезные обязательства и сложные с точки зрения реализации, но крайне востребованные населением страны, населением Москвы в данном случае», — отметила она.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, реализация которых призвана повысить качество жизни россиян, были подписаны Путиным весной 2012 года. Указы определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.