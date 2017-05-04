В ОНФ доложили о проблемах с реализацией поручений президента

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) держат на контроле исполнение 179 поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил руководитель исполкома организации Алексей Анисимов на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития страны в четверг, 4 мая, передает ТАСС.

«Из них мы считаем, что 35 исполнены, 44 не исполнены и 100 — исполнены частично и требуют доработки», — сказал Анисимов.

Говоря о программе переселения из аварийного жилья, представитель ОНФ подчеркнул, что некоторые субъекты не успеют ее реализовать к сентябрю и «начнут чудить». «Например, уже сейчас начинают закупать некачественное жилье на вторичном рынке или спешно принимают дома, непригодные для проживания», — отметил он.

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Анисимов также высказался о системе независимой оценки качества соцслуг. Он заявил, что властям не удалось сделать ее «действенным механизмом повышения качества услуг». Результаты проверки ОНФ выявили, что оценка зачастую не совпадает с мнением людей.

Ранее в четверг правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в 2012 году. В нем, по данным агентства, отмечается что более 50 из 218 связанных с реализацией майских указов поручений остаются в работе. Кабмин полностью выполнил 165 поручений.

С 2014 года ОНФ готовит заключения по исполнению поручений главы государства, в том числе на основе анализа докладов правительства.