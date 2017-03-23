ОНФ поищет «болевые точки» в экологии

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют до осени провести три конференции, на которых определят «болевые точки» в вопросах экологии и охраны окружающей среды. Об этом сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, передает ТАСС.

По словам Гутенева, конференции пройдут на Урале, в Поволжье и на северо-западе России. Особое внимание будет уделено сохранению водных ресурсов страны.

«Сегодня важно выявить специфику, чтобы она вошла в федеральное и региональное законодательство. Мы должны стать силой, которая поднимет плат проблем, которые никогда не решались за последние десятилетия», — пояснила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

В январе сообщалось, что активисты ОНФ создадут интерактивную карту свалок. Карта будет создана в рамках проекта «Генеральная уборка». Объекты на нее будут наносить волонтеры. По идее организаторов, позднее данные смогут использовать местные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.

Указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен годом экологии.