Путин предупредил о необходимости снижения вредных выбросов в атмосферу

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости как минимум вдвое снизить вредные выбросы, сообщает ТАСС.

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», — сказал он.

По словам Путина, добиваться снижения выбросов необходимо «за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий».

Также президент отметил, что половина городского населения живет в условиях загрязненного воздуха, на качество которого влияет автотранспорт. «Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, семь процентов жителей не обеспечены качественной питьевой водой», — отметил Путин. Кроме того, почти во всех регионах ухудшается состояние почв, напомнил глава государства.

В январе Путин подписал указ о проведении в России Года экологии в 2017 году.