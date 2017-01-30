Активисты ОНФ создадут интерактивную карту свалок

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) создадут интерактивную карту свалок. Об этом заявил директор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, сообщает ТАСС.

Карта будет создана в рамках проекта «Генеральная уборка». Объекты на нее будут наносить волонтеры. По идее организаторов, позднее данные смогут использовать местные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.

«Можно будет задуматься о мобильном приложении, если мы увидим, что этот ресурс (интерактивная карта) имеет популярность среди населения», — сказал Миронов, отметив, что данный ресурс мог бы стать социальной сетью экологов.

Ранее в январе сопредседатель центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева рассказала РИА Новости, что в настоящее время в России существует около 20 тысяч несанкционированных свалок.

Указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен годом экологии.