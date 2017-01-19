За лучшие экологические технологии вручат премию Eco Best Award

За лучшие практики и технологии в области экологии вручат премию Eco Best Award. Об этом сообщается на сайте премии.

Основными задачами конкурса являются привлечение внимания к проблеме экологической безопасности и сохранения целостности экосистемы, информирование о преимуществах экологической безопасной продукции, существующих экологических стандартах и достижениях в области экологии.

Для участия в первичном отборе уже подано более 100 заявок. Победителей определят более чем в 30 номинациях, среди которых, в частности, «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Экодизайн года», «За поддержку экологической безопасности продукции и услуг». Итоги конкурса будут подведены в марте.

«Успех наших проектов в первую очередь обусловлен тем, что мы всегда делаем акцент на передаче практических знаний и навыков лидерами бизнеса. Мы также придерживаемся своего "золотого правила" и при подготовке к этой конференции для того, чтобы на выходе дать участникам практикума комплексный инструментарий для поиска новых способов развития бизнеса», — рассказала директор премии Елена Хомутова.

Eco Best Award — независимая награда за лучшие практики и технологии в области экологии, ресурсосбережения и производства экологически безопасной продукции. Ее учредитель — фонд «Социальные проекты». Конкурс проводится при поддержке Министерства экономического развития, Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

