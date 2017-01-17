В Мурманской области стартовал год экологии

В городе Никель Мурманской области открыли визит-центр заповедника «Пасвик». Мероприятие стало началом Года экологии в регионе, сообщается на сайте областного правительства.

В торжественной церемонии принял участие глава Минприроды России Сергей Донской, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Символично, что мы открываем визит-центр в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в городе. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только создать атмосферу», — заявил Донской.

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Губернатор Мурманской области добавила, что в регионе подготовлен план проведения Года экологии. «Он насчитывает более 100 природоохранных мероприятий с общим объемом финансирования в 3,4 миллиарда рублей, 97 процентов из которых составят внебюджетные инвестиции», — сказала Ковтун, отметив, что одно из направлений плана связано с развитием в области сети особо охраняемых природных территорий.

2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии.

Многофункциональный визит-центр «Пасвика» планируется использовать как площадку для проведения природоохранных форумов, постоянную базу для реализации программ по экологическому просвещению, а также объект инфраструктуры для туристов. Проект был реализован на средства компании «Норникель», вложения составили 77,5 миллионов рублей.

«Норникель» в течение нескольких лет реализует стратегию сокращения вредного воздействия на природу. В июне 2016 года был закрыт Норильский Никелевый завод, построенный в 1942 году. Модернизацию предприятия посчитали нерентабельной, а продолжение работы — опасным с точки зрения экологии. Ежегодно завод выбрасывал в атмосферу около 380 тысяч тонн диоксида серы. Закрытие предприятия привело, в частности, к тому, что Министерство природных ресурсов и экологии признало «Норникель» одной из самых экологичных компаний и вручило премию «Экологическое развитие – Evolution Awards 2016».

«Пасвик» — единственный российский заповедник с сертификатом федерации «Европарк». Он был создан в 1992 году для сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем. Заповедник входит в состав трехсторонней трансграничной охраняемой природной территории «Пасвик-Инари» с Финляндией и Норвегией.