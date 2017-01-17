В Мурманской области откроют визит-центр заповедника «Пасвик»

В Никеле Мурманской области откроется визит-центр заповедника «Пасвик». Об этом сообщается в письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Многофункциональный визит-центр планируется использовать как площадку для проведения природоохранных форумов, постоянную базу для реализации программ по экологическому просвещению, а также объекта инфраструктуры для туристов.

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Визит-центр включает в себя конференц-зал на 85 человек, два малых конференц-зала, помещения для постоянных и временных выставок, а также лабораторные помещения, кабинеты сотрудников заповедника и комнаты для проживания специалистов. Проект был реализован на средства компании «Норникель», вложения составили 77,5 миллионов рублей.

Компания «Норникель» не первый год реализует стратегию сокращения вредного воздействия на природу. В июне 2016 года был закрыт Норильский Никелевый завод, построенный еще в 1942 году. Модернизацию предприятия посчитали нерентабельной, а продолжение работы — опасным с точки зрения экологии. Ежегодно завод выбрасывал в атмосферу около 380 тысяч тонн диоксида серы. Закрытие предприятия привело, в частности, к тому, что Министерство природных ресурсов и экологии признало «Норникель» одной из самых экологичных компаний и вручило премию «Экологическое развитие – Evolution Awards 2016».

Международный природный заповедник «Пасвик» был создан в 1992 году. Его площадь составляет 14 687 гектаров. Заповедник входит в состав трехсторонней трансграничной охраняемой природной территории «Пасвик-Инари» с Финляндией и Норвегией. Он был создан с целью сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем. «Пасвик» — единственный российский заповедник с сертификатом федерации «Европарк».