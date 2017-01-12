Путину рассказали о вкладе «Норникеля» в улучшении экологии Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что при участии компании «Норникель» в регионе улучшается экологическая ситуация. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Снижается вред, который приносит компания окружающей среде своей деятельностью, снижаются выбросы в атмосферу: по диоксиду серы они добились снижения более чем на четверть, и в два раза по оксиду углерода идет снижение», — заявила Ковтун.

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Также губернатор отметила, что в ближайшее время на территории заповедника «Пасвик» откроется визит-центр. «Это экологический проект, который был реализован компанией "Норникель". Это будет очень мощная международная экологическая площадка для экологического просвещения населения на территории России, приграничных районов Норвегии и Финляндии», — сказала Ковтун.

В мае 2016 года Министерство природных ресурсов и экологии признало «Норникель» одной из самых экологичных компаний и вручило премию «Экологическое развитие – Evolution Awards 2016». Также в число призеров попали «Газпром», «Роснефть», «Башнефть», «Еврохим», «Металлоинвест».