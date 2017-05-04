Путин попросил Собянина помочь Жириновскому найти места для танцев

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассказать о танцевальных площадках столицы после критики лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 мая.

Жириновский в ходе своего выступления на совместном заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития пожаловался на отсутствие мест для досуга москвичей в возрасте от 20 до 90 лет. «Куда можно пойти потанцевать? Вот просто танцы: не ресторан, а просто пойти, отдохнуть человек хочет. Нету», — сказал политик.

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После того, как Жириновский закончил свою речь, глава государства предложил выступить московскому мэру. «Сергей Семенович, хотите что-нибудь добавить по Москве? Куда пойдем на танцы?» — спросил Владимир Путин.

Градоначальник в свою очередь заявил, что в столице обустроены тысячи спортивных площадок для молодежи. Места для танцев, по словам Собянина, обустроены в каждом парке. Он пообещал прислать лидеру ЛДПР «сотни приглашений, чтобы у него был выбор».

4 февраля Владимир Жириновский станцевал на дискотеке, проходившей после 30-го съезда партии.