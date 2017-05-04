Воробьев рассказал о планах по расселению жилья в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития страны, которое прошло в Кремле в четверг, 4 мая. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Воробьев в беседе с журналистами рассказал, что в Московской области из бараков расселено 270 тысяч человек. К разработке программы по расселению хрущевок власти региона планируют приступить после 2020 года. «Но, конечно, нам очень важен московский опыт, я надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва», — отметил губернатор.

Говоря о реализации программы по обустройству многофункциональных центров (МФЦ), Воробьев рассказал о планах дать возможность жителям Московской области получить госсуслуги, не выходя из дома.

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«Задача сейчас в следующем заключается — чтобы человек даже не в МФЦ ходил, а просто дома заходил на портал и получал все 270 услуг, которые мы ему в Московской области оказывают — федеральные, региональные, муниципальные», — пояснил губернатор.

В ходе заседания президент России Владимир Путин, по данным ТАСС, поручил правительству совместно с властями регионов выработать механизм расселения аварийного жилого фонда. Он должен быть запущен в 2019 году. Говоря о текущей программе расселения жилья, глава государства предложил поощрять власти регионов, которые успешно справляются с поставленной задачей.

В конце февраля президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье. По словам градоначальника, на снос всех пятиэтажек, попавших под программу, уйдет не менее 10-15 лет.