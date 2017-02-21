Путин поручил снести московские хрущевки

Президент России Владимир Путин потребовал снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье. Такое распоряжение он дал столичному градоначальнику Сергею Собянину, сообщает во вторник, 21 февраля, портал dni.ru.

На встрече с мэром глава государства подчеркнул, что это соответствует настроению и ожиданиям жителей Москвы. «Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее», — сказал Путин, говорится на сайте Кремля.

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Собянин в свою очередь отметил, что московские власти «доводят до логического завершения» проекты по сносу пятиэтажек. По его словам, в ходе программы реновации жилого фонда были переселены 160 тысяч московских семей. «Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, что в 2017-2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу», — добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что хрущевки находятся в плохом состоянии — балконы «провисают», швы на фасадах разошлись. «Центральное отопление вмонтировано прямо в стены домов, и, чтобы их отремонтировать, надо выломать все стены либо разместить отопление внутри жилых помещений», — сказал Собянин. Для ремонта канализации необходимо снести перегородки между квартирами, в которые она вмонтирована, добавил мэр.

По словам Собянина, в Москве остается немало устаревших пятиэтажек — около 25 миллионов квадратных метров площади. На них проживают 1,6 миллиона человек.