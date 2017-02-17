Новый глава Карелии пообещал лично посещать стройки

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков намерен разобраться с проблемами переселения из ветхого жилья, за которые предыдущий глава региона получил выговор от президента. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает «Интерфакс».
«Самое главное — надо понимать, что у застройщиков есть гарантийные обязательства, а у нас есть право — и я обязательно это буду делать — проверять, как проводилась приемка этих помещений, что у граждан появилось столько вопросов», — сказал Парфенчиков, выступая на первой пресс-конференции в качестве руководителя республики.
Он также сообщил, что намерен лично посетить стройки. «Выедем на место, посмотрим, какие есть проблемы», — пообещал Парфенчиков.
Предыдущий глава Карелии Александр Худилайнен, руководивший регионом с 2012 года, подал в отставку 15 февраля. Исполняющим его обязанности был назначен Парфенчиков, занимавший ранее должность главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Одна из ключевых проблем в регионе — нерешенный вопрос с расселением граждан из аварийного жилья. В феврале прошлого года Худилайнен получил выговор от президента России Владимира Путина за срыв соответствующей программы. Критику он признал справедливой и заслуженной. Худилайнен также выражал надежду, что ситуация в ближайшие сроки значительно исправится, а в 2017-м региональные власти полностью выполнят свои обязательства.
Однако в декабре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень констатировал, что в Карелии расселено лишь 26 процентов общего объема аварийного жилья. Министр назвал сложившуюся ситуацию критической.