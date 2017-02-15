Парфенчиков понадеялся на помощь хорошего народа Карелии

Врио главы Карелии, бывший глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков уверен, что жители региона окажут ему поддержку. Об этом он заявил в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

«Я абсолютно уверен, что много людей будут помогать мне. В регионе меня многие знают, и я многих знаю. Республика очень хорошая, и народ очень хороший», — сказал Парфенчиков.

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Руководитель региона подчеркнул, что «права на неуспех» у него нет. Он также отметил, что работа на посту главы Карелии будет непростой. «Кто-то считает, что Парфенчиков — человек в погонах, ему будет сложно в экономике. Конечно, будет сложно, будет сложно в экономике, будет сложно во всем», — признал он.

Бывший главный судебный пристав России также сообщил, что уже провел ряд встреч с крупными бизнесменами и представителями банков в качестве врио главы республики.

Ранее в среду стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена, руководившего регионом с 2012 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова.

52-летний Парфенчиков возглавил ФССП в конце 2008 года, с 2007-го занимал пост заместителя главного судебного пристава России. До этого работал в управлении ведомства по Санкт-Петербургу, в органах прокуратуры Карелии, в частности, прокурором Петрозаводска.