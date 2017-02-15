Новый глава Рязанской области позвал предшественника в бесплатные советники

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил бывшему главе региона Олегу Ковалеву должность советника. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 февраля.

«Хотя это была инициатива самого Олега Ивановича [Ковалева] досрочно уйти с поста, я уверен, что он останется членом команды Рязанской области, и мы вместе сможем сделать еще многое во благо жителей нашего региона, в том числе на федеральном уровне. В настоящий момент я предложил бы Олегу Ивановичу стать советником губернатора на общественных началах», — сказал Любимов.

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Он также сообщил, что намерен продолжать проекты, начатые Ковалевым. Бывший губернатор пока никак не прокомментировал предложение Любимова, отмечает агентство.

14 февраля президент Владимир Путин принял отставку Ковалева, руководившего Рязанской областью с 2008 года, и назначил врио руководителя региона депутата Госдумы от «Единой России» Николая Любимова.

До прихода в нижнюю палату парламента 45-летний Любимов был депутатом Законодательного собрания Калужской области (2015-2016 годы), в сентябре 2015-го стал его председателем.