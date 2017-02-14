Путин посоветовал новому главе Рязанской области быть ближе к людям

Президент России Владимир Путин провел встречу с Николаем Любимовым, назначенным врио губернатора Рязанской области. Стенограмма беседы опубликована во вторник, 14 февраля, на сайте Кремля.

«Самое главное, конечно, нужно поближе быть к людям, чувствовать, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются в своей ежедневной жизни, и исходить именно из необходимости решения этих вопросов», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Любимов родом из Калуги, где учился и начинал работать. По словам главы государства, «Калуга — один из передовых регионов», демонстрирующий хорошие показатели развития. «Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?» — задал вопрос президент.

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Любимов заметил, что поработал бы в Рязанской области. Он признался, что считает ее «очень перспективной, очень красивой, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитым краем».

«Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую», — заключил Любимов.

Ранее в этот день президент принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил врио руководителя региона депутата Госдумы Николая Любимова («Единая Россия»).

До прихода в нижнюю палату парламента 45-летний Любимов в период с 2015 по 2016 год работал депутатом Законодательного собрания Калужской области шестого созыва. С сентября 2015 года он председатель регионального парламента.

Ранее, с 2011 по 2015 год, Любимов работал заместителем губернатора Калужской области. Одновременно с сентября 2011-го был руководителем администрации главы региона. В 2007-2010 годах — городским главой Калуги.