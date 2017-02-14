В Кремле объяснили массовую отставку губернаторов

Главы российских регионов, принимающие решение о досрочном сложении полномочий, подстраиваются под существующий электоральный календарь. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом он прокомментировал отставки четырех руководителей субъектов Федерации, произошедшие с начала февраля. «Президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы. Поэтому каких-то оснований искать здесь подковерные процессы я не считал бы уместным. Почему синхронизировано? Это ротационный процесс», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что руководители регионов, сложившие полномочия по собственной инициативе, находились во главе субъектов Федерации не один год и были на хорошем счету у президента. Песков также указал, что глава государства «неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах [их] работы».

Ранее во вторник о своей досрочной отставке объявил рязанский губернатор Олег Ковалев, возглавлявший область девять лет. По его словам, он выполнил поставленные перед ним задачи и не планирует баллотироваться на новый срок. «Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», — пояснил чиновник.

13 февраля президент принял отставку главы Новгородской области Сергея Митина и назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

В том же месяце о сложении полномочий заявил губернатор Прикамья Виктор Басаргин. Врио главы региона назначен бывший глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников. Спустя день прошение об отставке подал руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. Врио главы республики стал бывший замглавы Минтранса России Алексей Цыденов.