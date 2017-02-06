Пермский губернатор подал президенту прошение об отставке

Глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о том, что подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

«Заявление об отставке уже подано», — сказал Басаргин журналистам.

Вместе с тем, он отказался комментировать слухи о своем возможном назначении полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе (УФО).

Ранее в понедельник Басаргин объявил о планах добровольно сложить губернаторские полномочия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи о грядущей отставке главы Пермского края пообещал проинформировать СМИ в случае принятия президентом соответствующего решения.

В тот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю допустила отставку нескольких глав российских регионов. Среди вероятных кандидатов значатся: руководитель Карелии (Александр Худилайнен), Бурятии (Вячеслав Наговицын), губернаторы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также глава Пермского края (Виктор Басаргин).

Басаргин возглавил Пермский край в мае 2012 года. Ранее, с октября 2008 года, он являлся министром регионального развития России.